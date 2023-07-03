Криминал 03 июля 2023, 21:26 Житель Тюмени отправится в тюрьму за то, что сломал нос полицейскому

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Жителя Тюмени приговорили к уголовному сроку. Мужчина сломал нос сотруднику полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Преступление мужчина совершил 23 апреля. Сотрудник полиции остановил автомобиль Chevrolet. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел в служебный автомобиль, однако там вел себя агрессивно.

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В какой-то момент он выскочил из машины и попытался сбежать. Полицейскому удалось его задержать, однако злоумышленник ударил правоохранителя кулаком по виску, а после - головой по лицу, сломав нос.

Свою вину дебошир признал. Мужчину приговорили к заключению в колонии общего режима.