Житель Тюмени отправится в колонию за смертельную драку с пенсионером
Тюменец сядет в тюрьму на 7,5 года за убийство пенсионера
Мужчина сломал челюсть пенсионеру в Тюмени. Пострадавший скончался. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Мужчины выпивали вместе, в процессе произошел конфликт.
«Произошел конфликт, в ходе которого гость сломал пожилому человеку челюсть. 24 июня последний умер в больнице», — рассказали в прокуратуре.
В результате убийцу приговорили к 7,5 года колонии строгого режима.