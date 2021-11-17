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    17 ноября 2021, 16:36

    Житель Тюмени отправится в колонию за смертельную драку с пенсионером

    Тюменец сядет в тюрьму на 7,5 года за убийство пенсионера

    Дарья Морозова

    Мужчина сломал челюсть пенсионеру в Тюмени. Пострадавший скончался. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

    Мужчины выпивали вместе, в процессе произошел конфликт.

    «Произошел конфликт, в ходе которого гость сломал пожилому человеку челюсть. 24 июня последний умер в больнице», — рассказали в прокуратуре.

    В результате убийцу приговорили к 7,5 года колонии строгого режима.