Житель Тюмени избил знакомого елкой

Житель Голышмановского района избил своего знакомого елкой. За это его приговорили к условному заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Ситуация произошла 29 января 2022 года. Между двумя жителями деревни Турлаки возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников отломал ствол у рядом стоящей елки и нанес им удар своему оппоненту.

«Савельев пояснил, что пришел к сельскому клубу, чтобы разнять молодежь. Он растащил ребят по сторонам, но его послушались не все. Тогда он пошел на крайние меры. Ударив палкой самого задиристого драчуна, он довел его до клуба и попросил вызвать скорую помощь», — сообщили в ведомстве.

В результате злоумышленник полностью признал свою вину. Кроме того, за него вступился пострадавший. Фигуранта дела приговорили к двум годам заключения условно.