Житель Тихорецка отправился в тюрьму за избиение полицейского

28-летний житель Тихорецка избил сотрудника полиции. За такой поступок его приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 26 февраля на улице Колхозной в Тихорецке. Там между местными жителями завязался конфликт. В результате на место происшествия прибыли полицейские.

Один из участников драки, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался давать показания и избил сотрудника органов. Его приговорили к одному году и восьми месяцам заключения в колонии строгого режима.