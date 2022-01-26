Житель Татарстана закопал тело убитого приятеля в снегу и лег спать

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 52 летнего мужчины, которые в ходе пьянки убил 47-летнего приятеля, тело закопал в снегу, а сам лег спать.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, на обнаруженном в снегу теле убитого были рубленые раны в области головы.

По предварительной информации, когда мужчины пили спиртное, между ними разгорелся конфликт. Один из них схватился за лопату, но его оппонент сумел отобрать ее и нанес ею несколько ударов по голове противника. После чего отправился спать.

Выйдя ночью во двор, он увидел, что приятель, лежавший на земле, не подает признаков жизни. Сначала мужчина хотел избавиться от трупа, убрав его со двора, но сил не хватило. Тогда он просто закопал труп в снегу. Утром убитого обнаружил племянник подозреваемого и вызвал полицию.

Сейчас подозреваемому в убийстве мужчине должны избрать меру пресечения.