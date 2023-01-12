Криминал 12 января 2023, 17:11 Житель Татарстана ударил ножом собутыльника во время ссоры

Читать 360tv в

Житель Альметьевска Республики Татарстан ударил своего собутыльника ножом в живот. За злоумышленника попыталась заступиться его сожительница. Об этом сообщило inkazan.ru со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

Злоумышленник распивал алкоголь вместе со своей сожительницей и знакомым. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Тогда хозяин квартиры схватил нож и нанес оппоненту удар в живот.

Реклама

На место происшествия прибыли врачи, а также сотрудники Росгвардии. Женщина попыталась убедить правоохранителей в том, что пострадавшего ранили на улице, однако ей не поверили. Нападавшего задержали.

Реклама