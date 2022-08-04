Жителя Татарстана задержали по подозрению в убийстве отца

Мужчина убил отца и ранил мать в Набережных Челнах. Между родственниками произошел конфликт на почве того, что сын увлекается ставками. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на помощника руководителя СУ СКР по Татарстану Андрея Шептицкого.

Отец обнаружил пропажу телевизора и предположил, что сын сдал его в ломбард. Они поссорились, в результате сын нанес родителю смертельные ножевые ранения. Позже он напал на мать, которая в тот момент вернулась домой. Подозреваемый снял с отцовской карты 400 тысяч рублей, отвез пострадавшую в больницу и скрылся.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело. Расследование дело продолжается.