Житель Татарстана с ножом изрезал бывшую жену в магазине. Видео с места нападения

Мужчина напал на бывшую жену в магазине города Заинска в Татарстане. Он нанес бывшей возлюбленной несколько ударов ножом после чего скрылся с места на своем автомобиле. Об этом «360» сообщили в городском Отделе МВД.

Момент нападения попало в объектив камер наблюдения. Ролик появился в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как женщина стоит около кассы. В торговый зал заходит мужчина, достает нож из внутреннего кармана пиджака и начинает наносить удары. Он продолжает бить ножом даже после того, как женщина падает. В последний момент злоумышленник выбегает из магазина.

Старший помощник руководителя управления СК по республике Татарстан Андрей Шептицкий сообщил «360», что накануне пострадавшая обратилась с заявлением о том, что бывший муж ее изнасиловал. Злоумышленник начал следить за ней и дождался, пока она выйдет из дома.

«Когда женщина зашла в магазин, злоумышленник забежал за ней и нанес ей удары колющим предметам по различным частям тела. В настоящее время женщина госпитализирована», — рассказал представитель СК.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас проводятся мероприятия для поимки мужчины и установки всех обстоятельств происшествия.