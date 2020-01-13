Житель Татарстана напал с охотничьим ножом на полицейского

По данным издания, в минувшую пятницу сотрудники полиции остановили иномарку Toyota Camry, так как поступила жалоба на неадекватное поведение женщины, находившейся за рулем. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование, после чего из салона вышел мужчина и стал спорить со стражами правопорядка.

В какой-то момент он попытался ударить одного из правоохранителей ножом, но его задержали. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, а также изнасилование и кражу.