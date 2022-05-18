Житель Тарко-Сале насмерть избил свою сожительницу. Его ждет суд

41-летний житель Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела. Им удалось установить, что в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник ударил женщину по голове и по туловищу. В результате она погибла от закрытой черепно-мозговой травмы. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом.