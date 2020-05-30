Житель Таймыра избивал проводом ребенка своей сожительницы. Прокуратура начала проверку

Житель Дудинки «воспитывал» шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона. Местная прокуратура начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

Как сообщил сайт прокуратуры Красноярского края, проверят не только обстоятельства истязания ребенка, но и действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным пресс-службы краевой управы СК РФ, дело по статье УК РФ «Истязание малолетнего» возбудили после обращения в приемную председателя Следственного комитета России во «ВКонтакте». В ведомство сообщили, что житель Дудинки напивается, приходит в квартиру своей сожительницы и избивает ее шестилетнего сына проводом от телефона.

По предварительной версии следствия, в период декабря 2019 года по 24 мая 2020 года он периодически причинял психические и физические страдания ребенку. Во время экспертизы на теле мальчика обнаружили синяки и ссадины. Его мать все это время ничего не предпринимала. Ребенка забрали в специализированное учреждение.