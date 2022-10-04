Житель Таганрога обокрал квартиру своей девушки | 360°

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Житель Таганрога обокрал квартиру своей девушки

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Жительница Таганрога Ростовской области обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный ограбил ее квартиру. Из жилья вынесли ювелирные украшения. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Привет-Ростов.ру».

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Полицейские установили, что замки, окна и двери не были вскрыты. Под подозрения попал возлюбленный пострадавшей. Злоумышленника удалось задержать. Он рассказал, что хотел попросить у женщины денег, однако ее не было дома. Тогда он попал в квартиру с помощью своего ключа и забрать драгоценности. Против него возбудили уголовное дело.

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