Криминал 10 марта 2023, 15:17 Житель Свердловской области зарезал сожителя девушки из ревности

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Житель Свердловской области пытался поцеловать понравившуюся ему девушку, после чего из ревности нанес смертельные ножевые ранения ее сожителю. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Отмечается, что обвиняемый попытался поцеловать девушку, что не понравилось ее сожителю. Между мужчинами возник конфликт, в результате чего местный житель схватил нож и нанес ранения девушке и ее избраннику.

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Как сообщило Nation News, потерпевший скончался на месте преступления, жизнь женщине медикам удалось спасти.

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