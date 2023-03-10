10 марта 2023, 15:17
Житель Свердловской области зарезал сожителя девушки из ревности
Житель Свердловской области пытался поцеловать понравившуюся ему девушку, после чего из ревности нанес смертельные ножевые ранения ее сожителю. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона
Отмечается, что обвиняемый попытался поцеловать девушку, что не понравилось ее сожителю. Между мужчинами возник конфликт, в результате чего местный житель схватил нож и нанес ранения девушке и ее избраннику.
Реклама
Как сообщило Nation News, потерпевший скончался на месте преступления, жизнь женщине медикам удалось спасти.
Реклама
Преступления
Реклама
Реклама