Житель Свердловской области выкинул в окно младенца из-за его плача

Мужчина в Свердловской области выбросил семимесячного ребенка в окно из-за того, что его раздражал плач. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Марину Канатову.

Известно, что к нему в гости пришла жена с грудным сыном. Они вместе выпивали. Пьяного мужчину раздражало, что ребенок плачет. Сначала он ударил младенца, а потом выкинул из окна первого этажа на улицу.

К счастью, серьезных травм ребенок не получил. Прохожий вызвал полицию. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима.