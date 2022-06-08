Житель Свердловской области угрожал девочке и выманивал у нее интимные фото

Житель Свердловской области с помощью угроз требовал у 13-летней девочки интимные фотографии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на канал «Инцидент Нижний Тагил».

Ситуация произошла в Сухом Логу. Злоумышленник зарегистрировал фейковую страницу в социальной сети «ВКонтакте» и выманил у ребенка интимные фотографии. После этого он начал требовать новые снимки, угрожая, что в случае отказа разошлет ее одноклассникам уже полученные фото. Пострадавшая отправила злоумышленнику еще пять изображений, после чего неизвестный удалил профиль. О случившемся в полицию рассказал отец девочки.