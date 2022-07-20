Жителя Свердловской области заподозрили в убийстве отца за семейным ужином

Жителя Ирбита Свердловской области заподозорили в убийстве отца во время семейного ужина. Этим же ножом злоумышленник разрезал арбуз. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Александра Шульгу.

В семье возник конфликт. Мужчина разозлился на отца, схватил нож и ударил его в область груди. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».