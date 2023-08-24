24 августа 2023, 14:17
Житель Свердловской области предстанет перед судом за убийство соседа
В Свердловской области суд рассмотрит дело жителя Заречного, который обвиняется в убийстве своего соседа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По версии следствия, зимой этого года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними возник кулинарный спор. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и ударил им соседа в область шеи, от полученных ранений потерпевший скончался.
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Отмечается, что после убийства мужчина поджег квартиру.
Преступления
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