Криминал 24 августа 2023, 14:17 Житель Свердловской области предстанет перед судом за убийство соседа

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В Свердловской области суд рассмотрит дело жителя Заречного, который обвиняется в убийстве своего соседа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, зимой этого года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними возник кулинарный спор. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и ударил им соседа в область шеи, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что после убийства мужчина поджег квартиру.