Мужчина похитил собственного отца в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Ситуация произошла 20 апреля. Причиной такого поступка послужили проблемы со снятием с учета ВАЗ 2114. Мужчина вместе с друзьями схватил отца, а после увез его в неизвестном направлении, передал «Царьград».

«Избиение произошло на глазах его жены. Его затолкали в машину и увезли», — уточнил источник.

Обнаружить пострадавшего пока не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».