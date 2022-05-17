Житель Свердловской области обстрелял друзей из ружья

Житель Свердловской области обстрелял друзей из охотничьего ружья, а после попытался изнасиловать знакомую. За это его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такой информацией поделился старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Об этом сообщило URA.ru.

Между злоумышленником и его друзьями возникла ссора. В результате он схватил охотничье ружье и выстрелил в своих знакомых. Три человека получили травмы. Как предполагают сотрудники органов, мужчина попытался убить своих друзей из-за чувства обиды.

Спустя неделю он совершил еще одно приступление. Будучи пьяным, мужчина попытался изнасиловать свою знакомую, однако та успела позвать мужа.