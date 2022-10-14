Житель Свердловской области до смерти избил девушку из-за ее желания расстаться | 360°

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14 октября 2022, 19:57

Житель Свердловской области до смерти избил девушку из-за ее желания расстаться

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Житель Березовского Свердловской области до смерти избил свою возлюбленную. После совершения преступления мужчина на протяжении суток оставался с трупом в одном помещении. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Ситуация произошла 23-го февраля 2022 года. Злоумышленник вместе со своей девушкой распивал алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого пострадавшая заявила, что хочет завершить отношения. Мужчину разозлила эта информация, из-за чего он избил возлюбленную ударами по голове, туловищу, рукам и ногам. Девушка погибла на месте преступления.

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Суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима сроком на 9,5 лет.

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Убийства

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