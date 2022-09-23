Житель Свердловской области напал на пасынка и жену с ножом | 360°

Криминал 23 сентября 2022, 23:01 Поделиться Telegram

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Viber Житель Свердловской области напал на пасынка и жену с ножом

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Житель Североуральска напал с ножом на свою супругу и пасынка. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

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Между мужчиной и его женой возник конфликт, из-за чего женщина вместе с ребенком уехала жить к подруге. Злоумышленник приехал к ее дому и начал требовать, чтобы его пустили внутрь. Получив отказ, он пробрался в здание через окно. Там он изрезал лицо пасынка и нанес удар ножом в живот жене. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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