Житель Суздаля насмерть зарезал сожительницу во время ссоры | 360°

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Житель Суздаля насмерть зарезал сожительницу во время ссоры

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Жителя Суздаля приговорили к заключению за убийство сожительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области.

Ситуация произошла в ночь на 28 февраля 2022 года. Злоумышленник распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними развязался конфликт, который в результате перерос в ссору. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую ножом в лицо и тело. В результате женщина погибла на месте происшествия.

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Свою вину осужденный полностью признал. Его приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

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Убийства

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