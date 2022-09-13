Житель Суздаля насмерть зарезал сожительницу во время ссоры | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Суздаля насмерть зарезал сожительницу во время ссоры

Читать 360tv в

Жителя Суздаля приговорили к заключению за убийство сожительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области.

Ситуация произошла в ночь на 28 февраля 2022 года. Злоумышленник распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними развязался конфликт, который в результате перерос в ссору. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую ножом в лицо и тело. В результате женщина погибла на месте происшествия.

Реклама

Свою вину осужденный полностью признал. Его приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

Реклама

0 0 0 0 0 0