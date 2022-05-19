Житель Сургута зарезал велосипедиста за сделанное замечание

Житель Сургута зарезал водителя велосипеда, который сделал ему замечание. Злоумышленника задержала полиция. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ситуация произошла вечером 18 мая. Велосипедист попросил задержанного не мусорить, за что тот ударил его ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь, мужчина скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».