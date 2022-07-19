Житель Судогды зарезал незнакомца, забрав у него 100 рублей

Жителя Судогды заподозрили в убийстве незнакомого человека из-за 100 рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 7 июля. Злоумышленник распивал алкоголь. В какой-то момент у него не хватило средств на еще одну бутылку. Он попытался выпросить деньги у прохожих, однако ему отказали. Тогда мужчина устроил драку и пырнул складным ножом одного из незнакомцев. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь, однако пострадавший позже скончался в медицинском учреждении.

Зачинщик драки сбежал, однако полицейские задержали его спустя десять минут. От дачи показаний он отказался. Возбудили уголовное дело.