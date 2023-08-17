Криминал 17 августа 2023, 19:32 Житель Ставропольского края разрушил несколько могил

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Житель села Китаевское Новоселицкого округа Ставропольского края в состоянии опьянения разрушил пять надгробий на местном кладбище. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на данные МВД по региону.

Местные жители, которые пришли на кладбище, обнаружили, что неизвестный разрушил могилы их родственников. Они обратились в полицию.

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Спустя время сотрудники органов выявили подозреваемого. В ходе допроса мужчина признался в преступлении и заявил, что не имел злого умысла и сделал это в состоянии опьянения. Против него возбудили уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.