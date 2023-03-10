Криминал 10 марта 2023, 17:10 Житель Ставрополья систематически избивал своих детей

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Житель Александровского округа Ставропольского края систематически избивал своих малолетних детей. Огласку случившемуся дала тетя пострадавших, опубликовавшая фото избитого племянника в социальной сети. Об этом сообщил NewsTracker.

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Как рассказала родственница пострадавших детей, первый раз физическое насилие по отношению к ним отец применил 8 января. После того, как пост распространился по местным пабликам, случившимся заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение, а против родителя возбудили уголовное дело.