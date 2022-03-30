Житель Ставрополья получил 22 года колонии и штраф за тройное убийство и разбой

В Ставропольском крае прошел суд над местным жителем, который состоял в преступной банде. Правоохранителям удалось установить, что мужчина в составе группировки с 2018 года совершил ряд серьезных преступлений.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на сведения УФСБ РФ по Ставропольскому краю, подсудимый получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

По информации, поступившей от пресс-службы прокуратуры региона, участник преступной группировки виновен в убийстве, незаконном хранении оружия, разбое и краже. С октября 2018 года фигурант данного уголовного дела совершил ряд серьезных преступлений.

Вместе с подельником он расстрелял двух сотрудников промышленной базы и похитил с места преступления 14 миллионов рублей. В дальнейшем он также расправился и с подельником, чтобы замести следы двойного убийства и присвоить себе награбленные деньги.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину в совершенных преступлениях в полном объеме. Осужденный будет отбывать заключение в колонии строгого режима. Расследование преступлений других членов банды еще не завершилось. Контроль за ходом дела ведет прокуратура Ставрополья.