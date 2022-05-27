Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку зарезать бывшего супруга своей жены

Житель Ставропольского края попытался зарезать бывшего супруга своей жены, нанеся ему более 40 ударов ножом. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на региональное УСКР.

38-летний житель села Винсады обнаружил рядом со своим домом бывшего мужа своей жены. Из-за недружественных отношений между мужчинами возник конфликт.

Бывший супруг оскорблял нынешнего, угрожал убийством и ударил его по лицу. В результате мужчина не выдержал и ударил оппонента ножом.

«Всего потерпевший получил 42 удара, его спас прохожий, который оттолкнул нападавшего», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело. В ходе расследования удалось установить, что фигурант находился в состоянии аффекта.