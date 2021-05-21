Житель Ставрополья пойдет под суд за попытку убийства
Житель Ставропольского края пойдет под суд за попытку убить неверную сожительницу
Как сообщил newstracker.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, инцидент, едва не закончившийся смертью женщины, произошел в ауле Карамурзинском. Подозревая свою сожительницу в измене, 54-летний мужчина подкараулил ее возле работы, и, подбежав к ней, несколько раз воткнул нож ей в живот и спину.
Женщина осталась жива благодаря ее коллеге, который не побоялся вступиться за нее и ударил нападавшего. После этого последний скрылся. Коллегу женщины, проявившего смелость и мужество, наградили.
Дальнейшую судьбу ревнивого мужчины определит суд.