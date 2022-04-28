Житель Солнечногорска попытался убить чиновников из-за шлагбаума

Житель Солнечногорска открыл огонь по приехавшим к нему чиновникам. Причиной стрельбы стал шлагбаум, которые собирались снести. В итоге мужчину задержали.

Один из жителе деревни Загорье схватился за ружье, когда к его дому приехали чиновники. Представители администрации собирались снести шлагбаум на общей дороге, но сделать им этого не дали.

Источник фото: телеканал «360»

«Он что-то жесткое сказал и ушел к себе в дом, а мы пошли к себе. И когда зашли сюда во двор — раздались выстрелы», — рассказала соседка стрелявшего.

По неофициальным данным, мужчина целился в представителей администрации, но не попал. Тогда он вынес канистру с бензином и поджег их машину.

«Самим сотрудникам администрации удалось уехать с места происшествия. злоумышленник был задержан на месте происшествия прибывшими полицейскими. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Источник фото: телеканал «360»

Правоохранители выяснили, что стрелку 45 лет. Как заявляют соседи, мужчина поселился в деревне в 2019 году вместе с семьей, был со всеми приветлив. Потом жена и дети от него съехали, а сам мужчина стал раздражительным, агрессивным. Он даже угрожал предметом, похожим на оружие.

«Он говорит „идите отсюда!“ ей. Я говорю, чего ты так с моей женой разговариваешь? Я поворачиваюсь, говорю, Оль не подходи. И в этот момент он мне бьет сюда. <…> И он достал какую-то хреновину, типо пистолета и начал чего-то перезаряжать. Потом в меня тыкает», — рассказал об одной из стычек сосед стрелка.

Как отметили местные жители, на буйного соседа даже жаловались участковому, но заявление никто так и не написал. Сейчас мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство представителей территориально-административной комиссии. Несколько следующих лет он рискует провести за решеткой. Но для начала ему предстоит пройти ряд экспертиз на определение степени вменяемости.