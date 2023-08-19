Криминал 19 августа 2023, 01:09 Житель Сочи выращивал на своем участке коноплю и мак

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Полицейские Адлерского района Сочи нашли плантацию конопли и мака. Вещества на своей пасеке выращивал 52-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина заявил, что наркотики выращивал для личного употребления. Траву он сушил на пчелиных ульях. Там же занимался и курением веществ.

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Полицейские конфисковали 94 куста каннабиса и 266 растений мака. Против мужчины возбудили уголовное дело.