19 августа 2023, 01:09
Житель Сочи выращивал на своем участке коноплю и мак
Полицейские Адлерского района Сочи нашли плантацию конопли и мака. Вещества на своей пасеке выращивал 52-летний мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчина заявил, что наркотики выращивал для личного употребления. Траву он сушил на пчелиных ульях. Там же занимался и курением веществ.
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Полицейские конфисковали 94 куста каннабиса и 266 растений мака. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Наркотики
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