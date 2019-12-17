Житель Сочи украл 22 аккумулятора с электросамокатов

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратился представитель компании, которая дает в прокат электросамокаты. По его словам, с самокатов украли аккумуляторы на общую сумму в 165 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли предполагаемого вора. Оказалось, что он сдавал похищенные аккумуляторы в мастерскую, а полученные деньги тратил по своему усмотрению. Следующие два года мужчина может провести за решеткой.