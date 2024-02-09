Криминал 09 февраля 2024, 14:43 Житель Сочи убил приятеля, который продал ему некачественный наркотик

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Правоохранители задержали жителя Сочи, который убил своего знакомого за продажу ему некачественного наркотика. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

По данным ведомства, 30 января злоумышленник пришел в гости к приятелю и стал высказывать недовольство. Во время ссоры он схватил нож и ударил мужчину в грудь, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что на допросе задержанный дал признательные показания.