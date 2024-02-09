09 февраля 2024, 14:43
Житель Сочи убил приятеля, который продал ему некачественный наркотик
Правоохранители задержали жителя Сочи, который убил своего знакомого за продажу ему некачественного наркотика. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
По данным ведомства, 30 января злоумышленник пришел в гости к приятелю и стал высказывать недовольство. Во время ссоры он схватил нож и ударил мужчину в грудь, от полученных ранений тот скончался.
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Отмечается, что на допросе задержанный дал признательные показания.
Наркотики
Сочи
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