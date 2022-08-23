Житель Сочи стал фигурантом уголовного дела, пытаясь защитить девушку

На жителя Сочи завели уголовное дело по подозрению в убийстве. Он пытался вступиться за девушку, к которой приставал мужчина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

Ситуация произошла в ночь на 13 августа. На пляже «Фрегат» 46-летний житель Сочи начал приставать к девушке. Он насильно усадил ее на скамейку, а после схватил ее за шею и пытался совершить насильственные действия. Когда девушка начала сопротивляться, мужчина избил ее.

Пострадавшая смогла вырваться и покинуть место происшествия. В этот момент к злоумышленнику подошел очевидец и ударил его. От удара тот упал на землю и потерял сознание.

Молодой человек остался на месте происшествия и вызвал скорую помощь. Его оппонент погиб в больнице на следующий день от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть пострадавшего», — рассказали в ведомстве.