Житель Сочи пострадал от удара арматурой

Трое молодых людей пострадали в драке с использованием арматуры в Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

«Трое молодых людей сделали замечание незнакомым мужчинам, которые из автомобиля „Газель“ выбрасывали строительный мусор в общественном месте», — рассказали в ведомстве.

В результате двое приезжих 18 и 28 лет, которым сделали замечание, избили троих молодых людей арматурой. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь они могут отправиться в тюрьму сроком до семи лет.