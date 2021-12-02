Житель Сочи до смерти избил мужчину и избавился от тела

48-летний житель Сочи до смерти избил мужчину, а после при помощи своего приятеля сбросил погибшего в овраг. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что погибший снимал жилье на улице Семашко в микрорайоне Уч-Дере Сочи. В ночь на 28 ноября он повздорил с сыном хозяина дома, из-за чего последний позвал своего 48-летнего знакомого. Приехавший мужчина избил постояльца. Пострадавший скончался от полученных травм.

Злоумышленник вместе с сыном хозяина избавились от тела. В дальнейшем они принимали участие в расследовании дела, чтобы отвести от себя подозрения, однако следователям удалось установить их причастность к убийству.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».