Житель Симферополя получил 9 лет колонии за то, что вытолкнул женщину с 8 этажа

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство знакомой в Симферополе. Преступник столкнул жертву в восьмого этажа. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на прокуратуру по региону.

«От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, мужчина не выплачивал алименты. Его судили по двум статьям: за убийство и неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Преступник отправится в колонию строгого режима на девять лет.