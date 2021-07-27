Житель Сибири избил прохожего за отказ дать сигарету

Мужчина избил прохожего за то, что тот оказался дать ему сигарету. Это произошло на Алтае. Подозреваемый нанес несколько ударов по голове и телу. Пострадавший мужчина скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Республике Алтай.

Избиение произошло в ночь с 21 на 22 июля в Горно-Алтайске, неподалеку от дома 34 на улице Чорос-Гуркина. По словам задержанного, он получил грубый отказ на просьбу о сигарете. За это мужчина избил пострадавшего, нанеся ему черепно-мозговую травму. Следователи задержали 34-летнего нападавшего. Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».