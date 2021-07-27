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    27 июля 2021, 20:23

    Житель Сибири избил прохожего за отказ дать сигарету

    Арина Бобкова

    Мужчина избил прохожего за то, что тот оказался дать ему сигарету. Это произошло на Алтае. Подозреваемый нанес несколько ударов по голове и телу. Пострадавший мужчина скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Республике Алтай.

    Избиение произошло в ночь с 21 на 22 июля в Горно-Алтайске, неподалеку от дома 34 на улице Чорос-Гуркина. По словам задержанного, он получил грубый отказ на просьбу о сигарете. За это мужчина избил пострадавшего, нанеся ему черепно-мозговую травму. Следователи задержали 34-летнего нападавшего. Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».