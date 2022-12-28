Криминал 28 декабря 2022, 14:28 Житель Сибири чуть не задушил жену из-за некрасивой гирлянды МВД: Житель Красноярского края чуть не задушил жену из-за некрасивой гирлянды piqsels

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Мужчина в Красноярском крае хотел задушить свою супругу из-за некрасивого новогоднего украшения, ему не понравилась гирлянда. Теперь ему может грозить тюрьма. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД по региону, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшая женщина рассказала представителям правоохранительных органов, что ее супруг целый день пил, а потом пошел спать. Местная жительница в это время стала украшать елку к Новому года.

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Мужчина в какой-то момент проснулся и увидел, что жена вешает на дерево старую гирлянду. Это световое украшение грело только одним цветом, что не понравилось выпившему местному жителю.

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Между парой произошел конфликт, муж во время разборки сорвал с елки гирлянду и накинул на шею женщине. Ей удалось высвободиться, и она убежала из квартиры. Мужчину задержали, в его отношении завели уголовное дело об угрозе убийства.