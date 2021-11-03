Житель Севастополя приговорили к заключению за убийство

Жителя Севастополя приговорили к заключению в исправительной колонии за убийство своей сожительницы 1976 года рождения. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Севастополя.

Ситуация произошла в июле 2018 года. Мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. В какой-то момент между парой завязался конфликт, и женщина покинула квартиру. Злоумышленник решился на убийство, вызванное приступом ревности. Он нашел свою сожительницу в лесопосадке, после чего ударил ее кулаком и нанес несколько ранений ножом. Женщина погибла на месте от полученных травм.

В качестве смягчающих обстоятельств суд счел наличие престарелой матери, а также решение суда присяжных. Ему назначили 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима.