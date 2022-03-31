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    31 марта 2022, 02:14

    Житель Севастополя сядет в тюрьму на 5 лет за попытку продать наркотики

    Дарья Морозова

    Жителя Севастополя приговорили к пяти годам тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского районного суда.

    По данным следствия, молодой человек получил 1,9 килограмма наркотиков и попытался сделать закладки.

    «Молодой человек был задержан оперативными сотрудниками при попытке спрятать „закладку“ в районе Фиолентовского шоссе», — рассказали в ведомстве.

    В итоге его приговорили к пяти годам тюрьмы.