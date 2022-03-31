Житель Севастополя сядет в тюрьму на 5 лет за попытку продать наркотики

Жителя Севастополя приговорили к пяти годам тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского районного суда.

По данным следствия, молодой человек получил 1,9 килограмма наркотиков и попытался сделать закладки.

«Молодой человек был задержан оперативными сотрудниками при попытке спрятать „закладку“ в районе Фиолентовского шоссе», — рассказали в ведомстве.

В итоге его приговорили к пяти годам тюрьмы.