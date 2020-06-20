Житель Севастополя шесть лет насиловал школьниц и взрослых женщин в безлюдных местах. Его задержали

В Крыму задержали мужчину, который шесть лет насиловал школьниц и взрослых девушек и женщин. Следователи считают, что он совершил больше 10 преступлений сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, изнасилования совершались в разных районах Севастополя, но всегда в безлюдных местах. Первый случай произошел в 2014 году.

Мужчину задержали 19 июня после изнасилования жительницы Балаклавы. Это 45-летний житель Ленинского района, ранее он в поле зрения правохранителей не попадал. Следователи рассказали, что подозреваемого удалось вычислить с помощью экспертиз, в том числе ДНК-следов, оставленных им на месте преступления.

«Установлена его причастность к совершению более 10 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин, совершенных на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов города Севастополя, а также Ялты», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Теперь мужчине предъявят обвинение, следователи намерены просить суд заключить его под стражу.

Расследование продолжается. Стражи порядка проверяют его причастность к другим похожим преступлениям.