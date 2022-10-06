Житель Ставрополья попытался выманить у человека 15 миллионов рублей, представившись полицейским | 360°

Криминал 06 октября 2022, 20:34 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ставрополья попытался выманить у человека 15 миллионов рублей, представившись полицейским

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Житель Ставрополья попытался получить от мужчины 15 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сетевое издание news.1777.ru.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 36-летний злоумышленник разузнал, что житель города на протяжении длительного времени не мог вернуть долг в 30 миллионов со своего знакомого. Тогда фигурант уголовного дела представился полицейским и заявил, что знает способ, с помощью которого можно вернуть средства. Однако за свои услуги он потребовал 300 тысяч рублей сразу и 15 миллионов после выполнения дела.

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Однако займодавец заподозрил неладное и обратился в полицию. Против мужчины возбудили дело по факту покушения на мошенничество.

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