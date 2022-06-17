Житель Севастополя надругался над племянницей и избил незнакомца

Жителя Севастополя приговорили к заключению за сексуальное насилие над собственной племянницей, а также за избиение незнакомого человека. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

«Мужчина неоднократно в марте–июне 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с 15-летней племянницей в домовладении на Северной стороне Севастополя, применял к ней насилие, насиловал ее и совершал иные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, злоумышленник избил до потери сознания незнакомого мужчину в июне 2021 года. В момент преступления он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил злоумшыленника к 11 годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии строгого режима.