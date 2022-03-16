facebook_pixel
    16 марта 2022, 15:58

    Житель Севастополя ударил пожилого мужчину за букву Z на машине. Его задержание показали на видео

    МВД показало задержание жителя Севастополя, ударившего ветерана

    Максим Зинкин

    Правоохранительные органы задержали в Севастополе 36-летнего мужчину, который ударил в торговом центре пожилого мужчину. Видео опубликовано на Telegram-канале «МВД Медиа».

    «Оперативниками УМВД по России по Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Интерфакс» сообщил, что причиной конфликта стала наклеенная литера Z на автомобиле пожилого мужчины. Она стала неофициальным символом российских вооруженных сил во время специальной операции на Украине.