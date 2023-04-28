Криминал 28 апреля 2023, 16:36 Житель Сестрорецка надругался над супругой своего собутыльника

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Жительница Сестрорецка обратилась в полицию с заявлением о том, что над ней надругался 30-летний собутыльник ее супруга. Полицейские задержали злоумышленника. Об этом сообщила Neva.Today.

Женщина рассказала, что пока она спала, злоумышленник начал трогать в интимных местах. Когда она проснулась, он несколько раз ударил ее, а после склонил к насильственным действиям сексуального характера.

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Полицейские задержали 30-летнего пьяного местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело.