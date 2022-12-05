Криминал 05 декабря 2022, 18:14 Житель Серова в состоянии опьянения напал на таксиста и откусил ему ухо

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Житель Серова Свердловской области напал на водителя такси во время поездки. Злоумышленник откусил ему треть уха. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Пострадавший рассказал, что прибыл на вызов и забрал злоумышленника и двоих девушек. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый попытался похитить мобильный телефон у водителя, а после в результате драки откусил ему часть уха.

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При этом ранее злоумышленник был неоднократно судим. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима.

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