Житель Саратовской области изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

По данным издания, в конце декабря во время совместной попойки 31-летняя женщина приревновала своего мужчину к 25-летней девушке. Чтобы доказать свою верность, задержанный предложил унизить девушку и надругался над ней. Во время изнасилования ревнивица удерживала пострадавшую за волосы и била ее.

«Шокированная произошедшим потерпевшая поначалу побоялась обращаться в правоохранительные органы, однако впоследствии сообщила о случившемся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи задержали насильника. С его подруги взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.