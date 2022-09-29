Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера | 360°

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Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера

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Полицейские задержали 58-летнего жителя Саратовской области, которого заподозрили в убийстве 67-летнего пенсионера. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ситуация произошла в начале сентября. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, передал VSE42.RU.

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Между мужчинами началась драка. В результате подозреваемый прикончил оппонента с помощью ножа и лопаты. Злоумышленник самостоятельно явился с повинной спустя три недели, написали «Дни.ру».

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