Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Саратовской области до смерти забил пенсионера

Читать 360tv в

Полицейские задержали 58-летнего жителя Саратовской области, которого заподозрили в убийстве 67-летнего пенсионера. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ситуация произошла в начале сентября. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, передал VSE42.RU.

Реклама

Между мужчинами началась драка. В результате подозреваемый прикончил оппонента с помощью ножа и лопаты. Злоумышленник самостоятельно явился с повинной спустя три недели, написали «Дни.ру».

Реклама

0 0 0 0 0 0