Житель Саратовской области до смерти избил знакомого и облил кипятком

Житель Саратовской области жестоко убил знакомого. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина вспомнил детские обиды во время застолья и нанес обидчику 198 ударов, а потом еще облил кипятком.

«Убийство было очень жестоким, избитого мужчину оставили в беспомощном состоянии на полу. Отягчающим обстоятельством станет и уже имеющаяся у подозреваемого судимость», — рассказал юрист.

Преступник признал свою вину. По словам юриста, ему грозит серьезный срок.