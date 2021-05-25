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    25 мая 2021, 14:40

    Житель Саратовской области до смерти избил знакомого и облил кипятком

    Дарья Морозова

    Житель Саратовской области жестоко убил знакомого. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Мужчина вспомнил детские обиды во время застолья и нанес обидчику 198 ударов, а потом еще облил кипятком.

    «Убийство было очень жестоким, избитого мужчину оставили в беспомощном состоянии на полу. Отягчающим обстоятельством станет и уже имеющаяся у подозреваемого судимость», — рассказал юрист.

    Преступник признал свою вину. По словам юриста, ему грозит серьезный срок.